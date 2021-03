Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle Performance artisitique – Coloriage Street Art Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Performance artisitique – Coloriage Street Art, 27 avril 2021-27 avril 2021, Morcenx-la-Nouvelle. Performance artisitique – Coloriage Street Art 2021-04-27 18:00:00 – 2021-04-29 Place Léo Bouyssou Bourse du travail

Morcenx-la-Nouvelle Landes Dans le cadre de sa saison culturelle, Morcenx-la-Nouvelle accueillera Aurélien Nadaud qui animera cette Performance artistique.

Dans le cadre de sa saison culturelle, Morcenx-la-Nouvelle accueillera Aurélien Nadaud qui animera cette Performance artistique.

Aurélien Nadaud : Une installation que nous créons In Situ avec la participation du public. Au départ il y a des formes vides qu'il faut colorier avec du gaff de différentes tailles et couleurs ; à la fin, les lignes du départ disparaissent pour laisser vivre les formes librement dans l'espace.

Aurélien Nadaud : Une installation que nous créons In Situ avec la participation du public. Au départ il y a des formes vides qu’il faut colorier avec du gaff de différentes tailles et couleurs ; à la fin, les lignes du départ disparaissent pour laisser vivre les formes librement dans l’espace. http://www.aurelien-nadaud.com/wp-content/uploads/2018/08/IMG_1484-2.jpg

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Place Léo Bouyssou Bourse du travail Ville Morcenx-la-Nouvelle