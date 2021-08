Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Performance Aquarelliste avec M.I.N.U.I.T Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Performance Aquarelliste avec M.I.N.U.I.T Saint-Pol-de-Léon, 6 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Performance Aquarelliste avec M.I.N.U.I.T 2021-08-06 17:00:00 – 2021-08-06 21:00:00 Au Fil du Monde 8 Rue Saint-Yves

Saint-Pol-de-Léon Finistère En août, les rues piétonnes de Saint Pol de Léon seront artistiques !

La Boutique « Au fil du monde » organise une performance avec l’aquarelliste Brestoise M.I.N.U.I.T

Vous pourrez y découvrir son univers et contempler ses pinceaux discutant avec l’eau de mer !

N’hésitez pas à apporter votre bouteille d’eau de mer de votre endroit préféré ainsi que ses coordonnées GPS !

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Au Fil du Monde 8 Rue Saint-Yves Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68426#-3.98754