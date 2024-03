Performance Angus Trémola Le Portique Le Havre, vendredi 29 mars 2024.

Performance Angus Trémola Le Portique Le Havre Seine-Maritime

Étienne Charry construit cette performance en suivant un protocole inspiré de certaines émissions télévisées de variétés telles que « Top of the Pops ». Cette fois, la démarche sera davantage inspirée des captations de musique classique et des codes propres à ce répertoire musical, mais le spectacle n’en sera pas moins spectaculaire et captivant. On vous attend nombreux pour cette performance unique !

Sur réservation info@leportique.org

Étienne Charry construit cette performance en suivant un protocole inspiré de certaines émissions télévisées de variétés telles que « Top of the Pops ». Cette fois, la démarche sera davantage inspirée des captations de musique classique et des codes propres à ce répertoire musical, mais le spectacle n’en sera pas moins spectaculaire et captivant. On vous attend nombreux pour cette performance unique !

Sur réservation info@leportique.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@leportique.org

L’événement Performance Angus Trémola Le Havre a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie