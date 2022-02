Perfidia – Compagnie Roland Furieux Salle Maurice Thorez, 8 mars 2022, Villerupt.

Perfidia – Compagnie Roland Furieux

Salle Maurice Thorez, le mardi 8 mars à 20:30

**Résumé :** Perfidia, ou comment d’une apparente lecture faire théâtre et musique à la fois. Laëtitia Pitz, l’autrice-actrice, vient ici, bardée de simples mots percutants, dérouler le fil de trois générations de femmes secouées par les tourbillons de l’Histoire : celle des tourments de la Seconde Guerre mondiale, du déchirement franco-algérien, des soubresauts des années 80. **Commentaires :** Laëtitia Pitz porte l’art de la lecture à son niveau le plus élevé. (…) L’art de la lecture trouve avec cette proposition l’un de ses sommets. Un beau texte pour une grande performance. _Profession spectacle_ Perfidia : une dentelle mais une dentelle d’acier, finement ciselée et résistante. À découvrir absolument. _Théâtre du Blog_ C’est la magie du mot, l’écoute d’un texte brut et le rythme de la phrase qui capte l’attention, qui nous immerge dans les vies de personnages qui nous restent distants mais dont les brefs moments de vie résonnent au plus intime de nous-mêmes. _Le Bruit du Off_ Perfidia c’est avant tout et surtout un texte. Un texte à la langue singulière, à la prosodie surprenante d’abord et qui s’installe comme un cœur qui bat au fil des minutes qui s’écoulent. _Un Fauteuil pour l’orchestre_ Laëtitia Pitz lit son propre texte avec une musicalité extraordinaire où la poésie des mots, leurs rythmes, leurs sonorités nous entraînent et nous portent dans cette partition de la vie qui entremêle les histoires personnelles et les événements historiques où les périodes de guerre bouleversent les familles de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d’Algérie. _Encres vagabondes_ Perfidia raconte des histoires simples, avec mes mots, laconiques, presque anodins. Perfidia raconte des destins attrapés dans la fureur de l’Histoire et la banalité du quotidien, des histoires ordinaires et compliquées. Une écriture tissée de la guipure des vies. Une voix pour faire naître des figures suspendues dans le temps qui coule, perdues au milieu de nulle part, en équilibre, fragiles, éperdues. Des voix dont le besoin de s’exprimer est immense, ne parlant pas les unes avec les autres, voulant résonner dans un corps avec juste le désir profond et insatiable d’être entendues pour pouvoir disparaître ensuite. _Laëtitia Pitz_ **Distribution :** Interprétation et Mise en scène : Laëtitia Pitz Collaboration artistique : Alain Chambon Création lumières : Christian Pinaud Régie générale : Martin Rumeau Auteur : Laëtitia Pitz **Informations Supplémentaires :** Type de spectacle : Théâtre, Concert Public : Tout public Lieu : Mairie de Villerupt, Salle Maurice Thorez Durée : 1 heure

Tarif Réduit : 6€ pour les étudiants, enfants et demandeurs d’emploi ; Tarif Abonné : 10€ (+6€/an, prix de l’abonnement) ; Tarif Plein : 12€

Laëtitia Pitz, l’autrice-actrice, vient ici, bardée de simples mots percutants, dérouler le fil de trois générations de femmes secouées par les tourbillons de l’Histoire…

Salle Maurice Thorez 5 avenue Albert Lebrun Villerupt Villerupt Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T21:30:00