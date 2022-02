Perfectionnement au uilleannnpipes lycée,Carhaix-Plouguer (29)

Perfectionnement au uilleannnpipes lycée,Carhaix-Plouguer (29), 2 avril 2022, . Perfectionnement au uilleannnpipes

deux groupes d’élèvess, les animateurs permutteront. Réservation obligatoire (ainsi que l’adhésion à l’association). Amener son casse-croûte et son instrument. Les éléments de répertoires sont transmis aux élèves après inscription. Réservation auprès de : roland.blouin@free.fr ou 06 08 01 71 21 *source : événement [Perfectionnement au uilleannnpipes](https://agendatrad.org/e/35611) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30€ la journée (adhésion asso en

avec Peter MERBETH et Tiennet Simonnin lycée,Carhaix-Plouguer (29) Rue Jean-Sébastien Corvellec lycée, 29270 Carhaix-Plouguer, France

2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T17:30:00

