Perfect Days / Avant-premières ! 8e édition Nouvel Odéon Paris, 6 juillet 2023, Paris.

Le jeudi 06 juillet 2023

de 20h15 à 22h15

.Tout public. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le Nouvel Odéon vous invite à découvrir le film « Perfect Days » de Wim Wenders en avant-première !

Avant-première suivie d’un buffet japonais

PERFECT DAYS de Wim Wenders

Allemagne, Japon | 2023 | 2h03 | VOSTFR

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

Nouvel Odéon 6 rue de l’École de Médecine 75006 Paris

Contact : https://www.nouvelodeon.com/reserver/

Haut et Court