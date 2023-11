Perfect Days・Avant-première et débat avec Wim Wenders Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 € Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés Séance en avant-première suivie d’un débat avec Wim Wenders. JAPON, ALLEMAGNE I 2023 I 2H03 I VOSTF

Avec Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

Festival de Cannes 2023 – En compétition Hirayama travaille à

l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une

vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion

pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son

passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion

émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. PERFECT DAYS (2023) | Trailer | Wim Wenders | Koji Yakusho | Tokio Emoto | Arisa Nakano

