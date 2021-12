Mions Médiathèque Jacques-Prévert Métropole de Lyon, Mions Perf BD Graf – performance dessinée sur les vitres de Médiathèque avec Benjamin Reiss Médiathèque Jacques-Prévert Mions Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 Benjamin Reiss, auteur de bande dessinée est invité à créer une œuvre graphique sur les vitres de la médiathèque. Une performance artistique à découvrir dans son intégralité. Médiathèque Jacques-Prévert Rue Fabian-Martin 69780 Mions Mions Métropole de Lyon

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

Lieu Médiathèque Jacques-Prévert Adresse Rue Fabian-Martin 69780 Mions Ville Mions