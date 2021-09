Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de l’Aster (Peret) le 18 septembre Domaine de l’Aster, 18 septembre 2021 09:00, Péret.

Le vignoble de l’Aster est dispersé car il constitue ce que l’on appelle “un bien de famille” qui a évolué au fil du temps et des événements ponctuant les générations.

Du fait de la géologie diversifiée de la commune de Péret, cette dispersion des parcelles constitue des obstacles pour le travail au vignoble mais offre un avantage certain dans l’expression des cépages et la complexité des vins. Après plusieurs mois à profiter (ou redouter…) des conditions climatiques, le raisin, cueilli manuellement par la “colle” (équipe de vendangeurs) prend le chemin de la cave.

C’est cette expérience que les vignerons du Domaine de l’Aster vous proposent de partager avec eux, dans une ambiance conviviale et pédagogique. Après un accueil chaleureux et une mise en contexte pour mieux connaître le domaine, vous rejoindrez les pieds de vigne chargés de grappes mûres que vous récolterez en suivant les indications des vignerons. Quelques coups de sécateur plus tard, c’est dans la cave et le caveau que se poursuivra votre découverte du métier de vigneron indépendant et du parcours du raisin. Enfin, après avoir dégusté quelques cuvées phares du domaine, vous terminerez la matinée en beauté autour d’un repas que partageront avec vous les vignerons. Une promesse : les échanges seront riches et authentiques !

Min.: 5 pers.

Max.: 20 pers.

Age minimum : 10 ans

Tarifs

55€ / pers.

25€ / enfant moins de 18 ans

Tarifs de groupe

Comprend : la matinée de vendanges, la visite, la dégustation et le repas du vendangeur

Réservations et infos : auprès de l’Office de Tourisme du Clermontais

04 67 96 23 86

tourisme@cc-clermontais.fr

Domaine de l’Aster Peret 34800 Péret Hérault

samedi 18 septembre – 09h00 à 14h00