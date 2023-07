Enquête géante à Péret-Bel-Air Péret-Bel-Air, 3 août 2023, Péret-Bel-Air.

Péret-Bel-Air,Corrèze

L’été des explorateurs : Enquête géante à Péret-Bel-Air.

Aidez l’enquêteur à démêler une mystérieuse histoire. Chercher les indices, questionnez les suspects à travers le village et démasquer le coupable.

À 15H00.

Rendez-vous devant l’église.

Réservation conseillée au 05 87 31 00 57..

2023-08-03

Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Summer of explorers: Giant investigation in Péret-Bel-Air.

Help the investigator unravel a mysterious story. Search for clues, question suspects throughout the village and unmask the culprit.

AT 3PM.

Meet in front of the church.

Reservations recommended on 05 87 31 00 57.

Verano de exploradores: investigación gigante en Péret-Bel-Air.

Ayuda al investigador a desentrañar una misteriosa historia. Busque pistas, interrogue a los sospechosos por todo el pueblo y desenmascare al culpable.

A LAS 15H.

Encuentro frente a la iglesia.

Se recomienda reservar en el 05 87 31 00 57.

Der Sommer der Entdecker: Riesige Untersuchung in Péret-Bel-Air.

Helfen Sie dem Ermittler, eine mysteriöse Geschichte zu entwirren. Suchen Sie nach Hinweisen, befragen Sie Verdächtige im ganzen Dorf und entlarven Sie den Täter.

15.00 UHR.

Treffpunkt vor der Kirche.

Reservierung empfohlen unter 05 87 31 00 57.

