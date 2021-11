Miramas centre ville Bouches-du-Rhône, Miramas Pères Noël Motards centre ville Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pères Noël Motards —————— ### À partir de 10h30 en centre-ville Grande parade des Pères Noël motards organisée par l’Association Black Mamba. Exposition des motos, de 11h à 16h30 sur le buffet d’eau, place Jourdan.

Entrée libre

