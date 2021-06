Avignon La Manufacture,Avignon (salle intramuros) Avignon, Vaucluse Pères La Manufacture,Avignon (salle intramuros) Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Pères La Manufacture,Avignon (salle intramuros), 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Avignon. Pères

du vendredi 16 juillet au dimanche 25 juillet à La Manufacture, Avignon (salle intramuros)

Pères – conçu et écrit à partir d’entretiens – pousse la porte de plusieurs foyers en France, aujourd’hui. Sur le plateau, deux acteurs dressent une petite fresque des paternités, du pater familias au papa poule. Comment est-on père aujourd’hui ? Autoritaire, absent, aimant ? Quel est l’homme du futur ? Quels rôles jouent les pères d’aujourd’hui pour élever l’homme du futur ? _Spectacle tout terrain pour deux acteurs, à jouet en appartement et en famille, ou n’importe où aileurs. _ Elise Chatauret et Thomas Pondevie – Compagnie Babel La Manufacture,Avignon (salle intramuros) 2 rue des Écoles 84000 Avignon Avignon Saint-Jean Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T17:45:00 2021-07-16T18:45:00;2021-07-17T17:45:00 2021-07-17T18:45:00;2021-07-18T17:45:00 2021-07-18T18:45:00;2021-07-20T17:45:00 2021-07-20T18:45:00;2021-07-21T17:45:00 2021-07-21T18:45:00;2021-07-22T17:45:00 2021-07-22T18:45:00;2021-07-23T17:45:00 2021-07-23T18:45:00;2021-07-24T17:45:00 2021-07-24T18:45:00;2021-07-25T17:45:00 2021-07-25T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu La Manufacture,Avignon (salle intramuros) Adresse 2 rue des Écoles 84000 Avignon Ville Avignon lieuville La Manufacture,Avignon (salle intramuros) Avignon