“PERES INDIGNES” soirée parentalité Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Dans le cadre de la parentalité, l’association Valloire-Loisirs vous propose sa soirée familiale le vendredi 26 novembre à 20h30 à la salle du Foyer municipal de ST SORLIN en VALLOIRE.

Il vous sera présenté « Pères Indignes » assoc.valloireloisirs@orange.fr +33 4 75 31 76 83 http://www.valloireloisirs.fr/ Saint-Sorlin-en-Valloire

