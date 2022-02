Perennial Fashion (Presence Falling) – Une lecture de Fred Moten Cité internationale des arts, 17 février 2022, Paris.

Perennial Fashion (Presence Falling) – Une lecture de Fred Moten

Cité internationale des arts, le jeudi 17 février à 21:00

A l’occasion de son passage par Paris dans le cadre d’une programmation proposée par Elsa Vettier (artiste en résidence à la Cité par le biais du programme “Cité internationale des arts & Centre national des arts plastiques”) à la Maison Populaire de Montreuil et sa participation au festival Sons d’hiver, la Cité internationale des arts invite Fred Moten à lire les textes de son nouveau recueil de poèmes à paraître prochainement, _Perennial Fashion (Presence Falling)_. Cette rencontre est co-organisée avec le séminaire _Something You Should Know: artistes et producteur·ice·s_ (EHESS).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Perennial Fashion (Presence Falling) – Une lecture de Fred Moten

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T22:30:00