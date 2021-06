Pérégrination philosophique & botanique Daoulas, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Daoulas.

Pérégrination philosophique & botanique 2021-07-10 15:00:00 – 2021-07-10 16:30:00

Daoulas Finistère Daoulas

Les plantes, remèdes aux douleurs ?

Ce rendez-vous invite chacun à échanger, questionner et s’enrichir sur les liens entre plantes, santé et cultures.

Sur réservation.

Pour vous accompagner dans cette pérégrination :

l Yan Marchand, docteur en philosophie auteur de romans et intervenant, entre autres, auprès des scolaires et dans les médiathèques de Brest.

l Pascal Vieu, botaniste et gestionnaire des collections végétales pour les Chemins du Patrimoine en Finistère.

+33 2 98 25 84 39

