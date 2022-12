PÈRE NOËL SÉANCE EN RIRE INTERGÉNÉRATIONNEL Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

PÈRE NOËL SÉANCE EN RIRE INTERGÉNÉRATIONNEL Cholet, 21 décembre 2022, Cholet . PÈRE NOËL SÉANCE EN RIRE INTERGÉNÉRATIONNEL Rue René Caille Salle Favreau Cholet Maine-et-Loire Salle Favreau Rue René Caille

2022-12-21 17:00:00 – 2022-12-21 18:00:00

Salle Favreau Rue René Caille

Cholet

Maine-et-Loire Séance de yoga du rire exceptionnelle en famille, avec enfants et petits enfants. lesriresdecholet@gmail.com +33 6 87 37 67 91 https://lesriresdecholet.wixsite.com/rireetbonheur Salle Favreau Rue René Caille Cholet

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse Cholet Maine-et-Loire Salle Favreau Rue René Caille Ville Cholet lieuville Salle Favreau Rue René Caille Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

PÈRE NOËL SÉANCE EN RIRE INTERGÉNÉRATIONNEL Cholet 2022-12-21 was last modified: by PÈRE NOËL SÉANCE EN RIRE INTERGÉNÉRATIONNEL Cholet Cholet 21 décembre 2022 cholet maine-et-loire Rue René Caille Salle Favreau Cholet Maine-et-Loire

Cholet Maine-et-Loire