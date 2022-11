Père Noël de Bergerac

Père Noël de Bergerac, 10 décembre 2022, . Père Noël de Bergerac



2022-12-10 – 2022-12-11 Le Père Noël est de retour ! Une photo ? Une envie de cadeau ? C’est à ce grand monsieur barbu qu’il faut s’adresser ! De 10h à 12h : Samedi 10, dimanche 11, mercredi 14, samedi 17 et mercredi 21.

De 14h à 19h : Les 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre.

De 14h à 17h : Le samedi 24 décembre. Le Père Noël est de retour ! Une photo ? Une envie de cadeau ? C’est à ce grand monsieur barbu qu’il faut s’adresser ! De 10h à 12h : Samedi 10, dimanche 11, mercredi 14, samedi 17 et mercredi 21.

De 14h à 19h : Les 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre.

De 14h à 17h : Le samedi 24 décembre. Pixabay dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville