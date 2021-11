Brenouille Brenouille Brenouille, Oise Père Noël dans les rues Brenouille Brenouille Catégories d’évènement: Brenouille

Oise

Père Noël dans les rues Brenouille, 17 décembre 2021, Brenouille. Père Noël dans les rues Brenouille

2021-12-17 17:30:00 – 2021-12-17 20:00:00

Brenouille Oise L’association FaSiLa Jouer vous fait rencontrer le père Noël dans les rues de Brenouille.

Départ espace Daniel Balavoine pour une balade dans les rues puis retour espace Daniel Balavoine avec des chants de Noël par l’association et un goûter. L’association FaSiLa Jouer vous fait rencontrer le père Noël dans les rues de Brenouille.

Départ espace Daniel Balavoine pour une balade dans les rues puis retour espace Daniel Balavoine avec des chants de Noël par l’association et un goûter. +33 3 44 70 70 70 L’association FaSiLa Jouer vous fait rencontrer le père Noël dans les rues de Brenouille.

Départ espace Daniel Balavoine pour une balade dans les rues puis retour espace Daniel Balavoine avec des chants de Noël par l’association et un goûter. ©pixabay

Brenouille

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Brenouille, Oise Autres Lieu Brenouille Adresse Ville Brenouille lieuville Brenouille