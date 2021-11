Père Noël 2.0 Saint-Pol-de-Léon, 12 décembre 2021, Saint-Pol-de-Léon.

Père Noël 2.0 TST 11 rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

2021-12-12 17:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 TST 11 rue de la Rive

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Dans un futur proche, le Père Noël, passionné par les jeux vidéo, a perdu la boule. Ses lutins ne peuvent plus le raisonner et remettre en place ses idées. Une seule personne peut y arriver, une jeune rêveuse du nom de Clem. Aidée par la magie de la Fée Sabotine, cette fine équipe arrivera-t-elle à secourir le Père Noël ? Père Noël 2.0 est une aventure imaginaire sur l’influence de la technologie et des jeux vidéo sur notre quotidien et l’importance des rapports humains à travers l’Évolution.

culture@saintpoldeleon.fr +33 2 98 15 85 70

TST 11 rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

