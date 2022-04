Père Lachaise : Rites, mystères et guérisons Paris Catégories d’évènement: île de France

Père Lachaise : Rites, mystères et guérisons, 7 avril 2022, Paris. . payant 15€ par personne

Chers futurs désincarnés curieux, vous êtes invités à venir rendre visite à des personnalités aux pouvoirs non médicaux mais spécifiques, divers et reconnus… Parmi les convives, nous avons reçu la confirmation de la présence de la voyante de Joséphine de Beauharnais, une adepte de messe noir, des spirites guérisseurs, et d’une comtesse du XIXème siècle qui n’aurait toujours pas transmis son héritage … Une occasion pour vous de demander des guérisons, faire des voeux et remonter dans le temps ! En attendant votre réponse de courageux curieux. Une visite passionnante et mémorable qui aborde l’histoire et les mystères du Père Lachaise. 8 Boulevard de Ménilmontant 75020 Paris Contact : https://folo.me/ 0184800301 laia@folo.me https://www.facebook.com/FOLOnetwork/ https://www.facebook.com/FOLOnetwork/ https://folo.me/activities/5e5a8e4c57c4df147d24fc2f/

