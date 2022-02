Père Gerbille Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Père Gerbille Fabrique à Impros (La), 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 6€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/évènement/pere-gerbille Tout public D’aussi loin que remontent nos souvenirs, notre enfance a toujours été bercée par les histoires de Père Gerbille. Ce soir, tous les rongeurs de la galaxie se sont mis d’accord pour rendre visite à celui qui émerveille les petits et les grands. Mais avec la vieillesse, Père Gerbille a tendance à perdre le fil de ses récits… Heureusement, vous êtes là pour l’aider à se souvenir, et, bien sûr, pour lui demander : « Père Gerbille, raconte-nous une histoire… » Création proposée par la compagnie des Méga Gerbille. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Père Gerbille Fabrique à Impros (La) 2022-02-26 was last modified: by Père Gerbille Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 26 février 2022 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique