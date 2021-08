Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Père Cafard Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Père Cafard Cayeux-sur-Mer, 28 août 2021, Cayeux-sur-Mer. Père Cafard 2021-08-28 – 2021-08-28

Cayeux-sur-Mer Somme Traditionnelle fête de fin de l’été à Cayeux sur Mer. La fête est organisée pour marquer la fin de l’été, conjurer l’approche de la rentrée des classes et du retour au travail.

Le Père Cafard est un immense personnage fait de papier et de carton qui déambulera dans les rues de la ville pour être embrasé au bout de son périple au stade.

Le départ du défilé se fait à la Mairie. Traditionnelle fête de fin de l’été à Cayeux sur Mer. La fête est organisée pour marquer la fin de l’été, conjurer l’approche de la rentrée des classes et du retour au travail.

Le Père Cafard est un immense personnage fait de papier et de carton qui déambulera dans les rues de la ville pour être embrasé au bout de son périple au stade.

Le départ du défilé se fait à la Mairie. Traditionnelle fête de fin de l’été à Cayeux sur Mer. La fête est organisée pour marquer la fin de l’été, conjurer l’approche de la rentrée des classes et du retour au travail.

Le Père Cafard est un immense personnage fait de papier et de carton qui déambulera dans les rues de la ville pour être embrasé au bout de son périple au stade.

Le départ du défilé se fait à la Mairie. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Ville Cayeux-sur-Mer lieuville 50.1826#1.49234