Perdus dans l'espace Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux

Gironde

Perdus dans l'espace

du samedi 5 février au samedi 28 mai à Muséum de Bordeaux – sciences et nature

Elles prennent vie une dernière fois sous l’objectif du photographe, dans une mise en scène à l’éclairage clair-obscur théâtrale, autant captivante qu’intrigante. Ces photographies en grand format donnent à voir les spécimens en grande définition. Elles sont le résultat d’un long travail de prises de vue en studio et de la fusion de plusieurs dizaines de photos pour obtenir cette qualité de détails. Cette exposition permet d’avoir un autre regard et de faire un zoom sur les collections en fluide, parfois difficile à valoriser. Patrick Buschhorn est photographe et biologiste diplômé de la Georg-August Université de Göttingen en Allemagne. Depuis toujours il apprend à admirer et développe sa fascination pour les créations artistiques de la nature. Cette admiration s’est tout d’abord concrétisée durant ses études de biologie et également depuis sa plus tendre enfance par le biais de la photographie. Dépossédées de leur habitat, en apesanteur pour l’éternité, figées dans le noir intense de l’espace-temps, les natures mortes de Patrick Buschhorn nous rappellent la fragilité de la vie. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-06T10:30:00 2022-02-06T17:30:00;2022-02-08T10:30:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T10:30:00 2022-02-10T17:30:00;2022-02-11T10:30:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T10:30:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T10:30:00 2022-02-13T17:30:00;2022-02-15T10:30:00 2022-02-15T17:30:00;2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-17T10:30:00 2022-02-17T17:30:00;2022-02-18T10:30:00 2022-02-18T17:30:00;2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-20T10:30:00 2022-02-20T17:30:00;2022-02-22T10:30:00 2022-02-22T17:30:00;2022-02-23T10:30:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-24T10:30:00 2022-02-24T17:30:00;2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T17:30:00;2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T17:30:00;2022-02-27T10:30:00 2022-02-27T17:30:00;2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T17:30:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T17:30:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T17:30:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T17:30:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T10:30:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T17:30:00;2022-03-15T10:30:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T10:30:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T17:30:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T10:30:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T10:30:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T17:30:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T10:30:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T10:30:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:30:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T10:30:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T10:30:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T10:30:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T10:30:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:30:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T10:30:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:30:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:30:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T10:30:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:30:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-03T10:30:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:30:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T10:30:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-10T10:30:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:30:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T10:30:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T10:30:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:30:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T10:30:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-24T10:30:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:30:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T10:30:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:30:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T18:00:00

