Marché de Noël Percy Percy-en-Normandie, 1 décembre 2023, Percy-en-Normandie.

Percy-en-Normandie,Manche

Marché de Noël dans la salle omnisports de Percy-en-Normandie avec animations diverses, exposants, restauration et buvette sur place.

Organisé par la ville..

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Percy Salle omnisports

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



Christmas market in Percy-en-Normandie’s sports hall, with entertainment, exhibitors, food and refreshments on site.

Organized by the town.

Mercado navideño en el pabellón de deportes de Percy-en-Normandie, con animaciones, puestos, comida y refrescos.

Organizado por la ciudad.

Weihnachtsmarkt in der Sporthalle von Percy-en-Normandie mit verschiedenen Animationen, Ausstellern, Verpflegung und Getränken vor Ort.

Organisiert von der Stadt.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Villedieu-les-Poêles