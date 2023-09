Bal Folk de soutien à la Grange du Percy de 19h30 à 00h30 percy, Percy (38) Bal Folk de soutien à la Grange du Percy de 19h30 à 00h30 percy, Percy (38), 14 octobre 2023, . Bal Folk de soutien à la Grange du Percy de 19h30 à 00h30 Samedi 14 octobre, 19h30 percy, Percy (38) libre et conscient Bal folk de soutien co-organisé par Trièves Mobilité Responsable et le collectif des Lichens. Venez danser valses, mazurkas, bourrées… pour soutenir la lutte contre les travaux de la RD 1075 ( Trièves / Sud Isère ) et la défense d’espèces et milieux protégés ! L’entrée est à prix libre et conscient ( prix indicatif : 12 euros // 6 euros pour celleux qui ont des situations précaires. ) Tous les bénéfices aideront l’association TMR et le collectif des Lichens à financer les actions en justice contre les travaux coûteux et dépassés de la RD 1075. AU programme : 19h30 Accueil à la Grange du Percy

20h – Initiation aux danses folk

20h – Initiation aux danses folk
21h30 > 00h – Bal folk avec les Coquecigrues

source : événement Bal Folk de soutien à la Grange du Percy de 19h30 à 00h30 publié sur AgendaTrad
percy, Percy (38)
percy, 38930 Percy, France

