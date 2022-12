Bal multicolore de l’hiver percy, Percy (38), 17 décembre 2022, .

Bal multicolore de l’hiver Samedi 17 décembre, 20h30 percy, Percy (38)

entre 12 et 15€

avec DiaTao, La Mèche et octopulse

percy, Percy (38) percy, 38930 Percy, France [{« link »: « https://4eq92.img.a.d.sendibm1.com/im/2591832/78aca5156303f9d4eb478431387acf60acb28d5ba28301a1cec96a7dc0544864.jpg?e=gmr7cCxb7fyVoD05XQRgcGnrgc1ENhLh_g-2jK7d6zha_at0Eh-8KnN38l49GhFyD5SHZezDmpvGYVGgqxcBnVZ4befG6PuaV6qnCcpIfbRSwI0C-v0vUeuVmPbhW-8UsLJjwnkQXr0gvhASngNw6vj4x4eXPRFRgYCZgA490_Y-aqXsV7dzIagoYd326pbC7dS_GbJV_9t_t1n9sD96iGNBUESBHC8iK2J8fpjgBaydwP1VjLvt1oSd2GYF-5ux »}, {« link »: « https://4eq92.img.a.d.sendibm1.com/im/2591832/453e6007a6fa637b7d75471ef7da534dd455ddf950253746e9d930a21412807f.jpg?e=1PtBMoWvMZByJtbOdSAzgjWOl4AX_HV9XTPt9bpTZb6_SQp3JyFt4aVgzbrTnsjeG0kk2J05vaZDO4Xe371H113oR1mlWb20sUI1h6QIEOUSj2qQRSkzkAWs7Y8CYHM5Hz3H5pZoQEA3jkCAMZK_AXrmvIoKND6kPlUdbBdq72WfiIFMKL6eutnnPk20WjykNszvLf01D0990afUN6m8Uj6ZnIJd29NHrZWBpMyiU7AElznYa5MYbw »}, {« link »: « https://4eq92.img.a.d.sendibm1.com/im/2591832/9e8beb569de1039108ee93c240e80e0a2b9ad06c0e64db84f9400f2436b0a0b7.png?e=WY2THI8bdB99pK3qxO6Ty4L3k5pbFgWeusHCPwWOXa_uTVSYjt1cfNWp-OnelhzzKgY2umctQaKhIlzIHCwJ0w32dj1p5o1b1yMI87tMl_6fN31VMLUw53jlbM0SqMrlP398xVIHTR7SQTqfMvUNC0WVXtyXFxn8LG4UVPBG4ltZNiHBtZw9LbFUEbKaSD2FxqeQxertaXXwI8udYh_U0Kf73sHYUN1ZouLc0nIOaUCHPXx87ANVAA »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40250 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Pour fêter ensemble la saison froide et son grand manteau blanc qui recouvre les campagnes du Trièves, revétons nos parures les plus chamarés et scintillons de mille couleurs !

Car avec le froid qui arrive et le solstice qui n’est pas loin, rien de tel qu’un bon bal folk…

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Le programme :

­ ­ ­ ­ ­ La Mèche :

­ ­ ­ Porté par une instrumentation hors norme, La Mèche se déroule pour embraser un vaste terrain de jeu, où le bal folk côtoie allégrement : Minimalisme, Jazz de chambre, Eléctro, Transes chaloupées, Rock qui tache… Avec l’Improvisation comme marque de fabrique, le trio fait vivre une musique d’ici et maintenant.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ DiaTao :

­ Un bal énergique et sensible à l’accordéon diatonique. Des compositions inspiré des air traditionnel et de leur danses pour un bal folk avec une pointe de sud-ouest pour faire danser les oreilles et vibrer les pieds.

­ Octopulse :

­ A travers Octopulse Jonathan Balmefrézol revisite le répertoire traditionnel du Languedoc et du Massif Central en le mêlant au registre du jazz contemporain ; croisant les voix des saxophones baryton et soprano pour un solo bourdonnant et pulsé offrant la part belle à l’improvisation!

­ source : événement Bal multicolore de l’hiver publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T00:30:00+01:00