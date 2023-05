Fête de la Saint-Jean, 16 juin 2023, Percy-en-Normandie.

Percy-en-Normandie,Manche

Vendredi 16 juin – Parc de la médiathèque

19h : Concert de Renaldh

22h30 : Feu d’artifice

Dimanche 18 juin

10h30 : Messe en musique

12h : Repas champêtre – Parc de la médiathèque – Réservations 06 77 59 26 10 – Jeux en bois

Après-midi musical

Fête foraine tout le weekend.

Organisé par Percy animations..

Vendredi 2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



Friday, June 16 – Park of the mediatheque

7pm : Concert of Renaldh

10:30 pm : Fireworks

Sunday June 18th

10:30 am : Mass with music

12pm : Country meal – Park of the media library – Reservations 06 77 59 26 10 – Wooden games

Musical afternoon

Fair all weekend.

Organized by Percy animations.

Viernes 16 de junio – Parc de la médiathèque

19.00 h: Concierto de Renaldh

22.30 h: Fuegos artificiales

Domingo 18 de junio

10h30: Misa con música

12h: Comida campestre – Parque de la mediateca – Reservas 06 77 59 26 10 – Juegos de madera

Tarde musical

Parque de atracciones todo el fin de semana.

Organizado por animaciones Percy.

Freitag, 16. Juni – Park der Mediathek

19 Uhr: Konzert von Renaldh

22.30 Uhr: Feuerwerk

Sonntag, 18. Juni

10.30 Uhr: Messe mit Musik

12h : Feldmahlzeit – Park der Mediathek – Reservierungen 06 77 59 26 10 – Holzspiele

Musikalischer Nachmittag

Jahrmarkt das ganze Wochenende über.

Organisiert von Percy animations.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche