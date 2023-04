Atelier brico des vacances 6 Rue Gustave Blouet, 19 avril 2023, Percy-en-Normandie.

Des activités 100% récup’ et créatives pour s’amuser en famille dans vos médiathèques !

Rendez-vous à la médiathèque de Percy à 10h. À partir de 4ans. Gratuit. Sur réservation..

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

6 Rue Gustave Blouet Villedieu-les-Poêles

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



100% recycled and creative activities for family fun in your media libraries!

Meet at the Percy media library at 10am. From 4 years old. Free of charge. On reservation.

¡Actividades 100% recicladas y creativas para divertirse en familia en sus mediatecas!

Cita en la mediateca de Percy a las 10h. A partir de 4 años. Gratuito. Con reserva previa.

Die Mediatheken bieten kreative Aktivitäten für die ganze Familie an!

Treffpunkt in der Mediathek von Percy um 10 Uhr. Ab 4 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche