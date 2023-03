2e édition des Foulées de Fleury Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Catégories d’Évènement: Manche

Manche Percy-en-Normandie . Les Foulées de Fleury se dérouleront le dimanche 9 avril.

4km – 10km, aucune course ne sera chronométrée Possibilité de faire en courant ou en marchant . Les Foulées de Fleury se dérouleront le dimanche 9 avril.

Les Foulées de Fleury se dérouleront le dimanche 9 avril.

4km – 10km, aucune course ne sera chronométrée Possibilité de faire en courant ou en marchant .

+33 6 70 02 08 65

Percy-en-Normandie

