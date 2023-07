Concert de musique baroque avec l’ensemble BAROKENTIN Abbayé de Hambye, Hambye (50450) Percy, 9 juillet 2023 18:30, Percy.

Concert de musique baroque avec l’ensemble BAROKENTIN Abbayé de Hambye, Hambye (50450) Percy Dimanche 9 juillet, 18h30

Avec Jean-Baptiste BERNUIT (violon), Jet PLANKEN (violoncelle) et David LE MONNIER (clavecin) . Oeuvres de Mossi, Graupner, Bach, De Fesh, Leclair, Couperin et Janitsch. Dimanche 9 juillet, 18h30 1

http://barokentin.fr

Abbaye de HAMBYE (50)

Dimanche 9 juillet à 18h30

Avec Jean-Baptiste BERNUIT (violon), Jet PLANKEN (violoncelle) et David LE MONNIER (clavecin)

Sonates pour violon et pour violoncelle et sonates en trio de Giovanni MOSSI, Jean-Sébastien BACH, Willem DE FESCH, Jean-Marie LECLAIR et Johann Gottlieb JANITSCH.

Pièces pour clavecin seul de Christoph GRAUPNER et François COUPERIN.

Entrée libre avec contribution à votre discrétion.

Abbayé de Hambye, Hambye (50450) Abbaye de Hambye Percy 50450 Manche