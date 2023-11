Percussions corporelles | Atelier danse & Jam session MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 17h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 10 ans. payant

Rencontre, Jam session autour de la danse percussive et des arts rythmiques ! Les artistes du festival Percussive Dance France vous proposent des démonstrations originales et des discussions autour de cette grande famille de différentes danses où le corps en mouvement fait son !

Atelier : 17h > 19h

Exploitez la richesse rythmique et percussive du corps, appréhendez l’expression du rythme à travers l’expérience, à la fois, de la danse et de la musique. Venez acquérir des bases solides, des exercices pour la pratique, revisitez et intégrez les bases et rudiments. Mettez en pratique avec un travail technique et des jeux rythmiques.

Jam session : 20h > 22h

(gratuite pour les participants·es de l’atelier)

Clôturez la soirée avec une jam session et venez passer un moment privilégié avec les artistes du festival qui vous convient à des démonstrations originales et des discussions autour des différents styles de danse percussive, musique corporelle et influences de chacun.

MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée 75001 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/percussions-corporelles-0 +33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=603&lng=1

© DR