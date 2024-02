PERCUSSIONS AFRICAINES Bibliothèque Drefféac, samedi 25 mai 2024.

DÉCOUVERTES DES PERCUSSIONS AFRICAINES

Avec Eric Dumond et les élèves de l’EMI

Les élèves et leur professeur animent la bibliothèque en musique le temps d’une ouverture publique.

Venez les encourager et les applaudir et pourquoi pas tester les instruments !

Samedi 25 mai à partir de 11h

Bibliothèque de Drefféac

Gratuit / Entrée libre / partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale

Renseignements

Bibliothèque Intercommunale de Drefféac 02 40 17 60 54

E.mail bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 1 rue des tilleuls

Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

