Le mercredi 17 mai 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. gratuit

Billetterie à partir du 12 mai

Au kiosque : billetterie gratuite – Parvis de la Mairie du 11e

Chez vous : sur notre site www.festivalonze.org

Rubrique « informations » (2€ de frais de billetterie)

Groupe de musique composé de jeunes adultes autistes et leurs éducateurs.

SOIREE D’ INAUGURATION

Concert

Groupe composé de jeunes adultes autistes et leurs éducateurs, Percujam écrit et compose des chansons rythmées, navigant entre Rock, Reggae et Rap. Habitués des grandes scènes (Olympia, Zénith, Bobino, …), ils ont un répertoire entraînant aux textes poétiques et militants, teintés d’humanisme et d’autodérision : un monde incroyable à découvrir et partager !

Interprétation : Maxime Seené, Raphaël Sigogne, Kevin Vaquero, Sébastien Clénet, Linda Barr, Aurélien Durand, Laetitia Kanon, Laurent Milhem, Nicolas Marquès, Ludmila Shandok, Grégoire Berthod, Gaëtan Caillaud, Rémi Grignon, Léa Lehercy

Production/mise en scène : Alain Miro

Cour de la Mairie du 11e arrondissement

Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/percujam/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

