Percufoli 2022 Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt

Oise

Percufoli 2022 Coye-la-Forêt, 26 mars 2022, Coye-la-Forêt. Percufoli 2022 Coye-la-Forêt

2022-03-26 – 2022-03-26

Coye-la-Forêt Oise Coye-la-Forêt PERCUFOLI fête ses 10 ans au Centre Culturel de Coye-la-foret

Rendez-vous le samedi 26 mars à 20h pour le concert des classes de percussion de Benjamin Moroy !

Entrée libre sans réservation. PERCUFOLI fête ses 10 ans au Centre Culturel de Coye-la-foret

Rendez-vous le samedi 26 mars à 20h pour le concert des classes de percussion de Benjamin Moroy !

Entrée libre sans réservation. https://asso.alternaweb.org/tresrichesheuresdelatheve/evenements/ PERCUFOLI fête ses 10 ans au Centre Culturel de Coye-la-foret

Rendez-vous le samedi 26 mars à 20h pour le concert des classes de percussion de Benjamin Moroy !

Entrée libre sans réservation. TRHT

Coye-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt, Oise Autres Lieu Coye-la-Forêt Adresse Ville Coye-la-Forêt lieuville Coye-la-Forêt Departement Oise

Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coye-la-foret/

Percufoli 2022 Coye-la-Forêt 2022-03-26 was last modified: by Percufoli 2022 Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt 26 mars 2022 Coye-la-Forêt Oise

Coye-la-Forêt Oise