Perche en OR 2024 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, mercredi 14 février 2024.

Perche en OR 2024 Le concours international Perche en OR 2024 revient au STAB vélodrome à Roubaix Mercredi 14 février, 09h00 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:30:00+01:00

Le Lille Métropole Athlétisme est heureux de vous annoncer l’organisation de la 4ème édition du Perche en Or, 3ème étape du circuit « Perche Elite Tour 2024 ».

Découvrez une compétition de saut à la Perche regroupant les meilleurs perchistes nationaux et internationaux ! Le mercredi 14 février, le STAB vélodrome à ROUBAIX, théâtre de nombreux évènements sportifs internationaux, se transformera pour y accueillir cet événement international et spectaculaire.

Vous retrouverez de nombreux et prestigieux athlètes internationaux qui n’ont qu’un but Paris 2024.

Voilà qui nous promet un spectacle enflammé à ne pas manquer pour les amateurs d’athlétisme !

La billetterie de l’événement est ouverte www.perche-en-or.fr.

Toute la journée auront lieu des concours régionaux avant de conclure par le concours Elite A à partir de 19h !

9h Concours régionaux

12h Concours régionaux

15h Elite B

19h Elite A

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4 [{« type »: « link », « value »: « http://www.perche-en-or.fr »}] [{« link »: « http://www.perche-en-or.fr »}]

sport athlétisme

Lille métropole Athlétisme