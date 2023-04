Concert de l’Escadron Volant de la Reine Préaux-du-Perche Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Concert de l’Escadron Volant de la Reine Préaux-du-Perche, 7 octobre 2023, Perche en Nocé. Concert de musique baroque en l’église Saint-Germain de Préaux du Perche. Organisé par Préaux Patrimoine..

Préaux-du-Perche église

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Concert of baroque music in the Saint-Germain church of Préaux du Perche. Organized by Préaux Patrimoine. Concierto de música barroca en la iglesia Saint-Germain de Préaux du Perche. Organizado por Préaux Patrimoine. Barockmusikkonzert in der Kirche Saint-Germain in Préaux du Perche. Organisiert von Préaux Patrimoine. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

