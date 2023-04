Sortie crépusculaire « Cap sur la nuit dans la Réserve Naturelle de Bresolettes » Maison du parc naturel régional du Perche, 27 mai 2023, Perche en Nocé.

Pour célébrer la Fête de la Nature et la Journée des réserves, le Parc naturel régional du Perche propose une promenade au crépuscule dans la jolie mosaïque paysagère de Bresolettes. Navigant entre étangs, ruisseaux, tourbières, prairies et forêt, nous ressentirons les profonds changements qui marquent la nature lorsque la nuit s’installe et combien celle-ci modifie la perception des choses qui nous entourent. Mystère et frissons au rendez-vous…

Prévoir bonnes chaussures et vêtements chauds, lampe de poche.

RDV devant l’Eglise de Bresolettes..

2023-05-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Maison du parc naturel régional du Perche Manoir de Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



To celebrate the Fête de la Nature and the Journée des réserves, the Parc naturel régional du Perche proposes a walk at dusk in the beautiful landscape mosaic of Bresolettes. Navigating between ponds, streams, peat bogs, meadows and forest, we will feel the profound changes that mark nature when night sets in and how it modifies the perception of things that surround us. Mystery and thrills await you?

Bring good shoes, warm clothes and a flashlight.

RDV in front of the church of Bresolettes

Para celebrar la Fête de la Nature y la Journée des réserves, el Parc naturel régional du Perche propone un paseo al atardecer por el hermoso mosaico paisajístico de Bresolettes. Navegando entre estanques, arroyos, turberas, prados y bosques, sentiremos los profundos cambios que marca la naturaleza cuando se hace de noche y cómo modifica nuestra percepción de las cosas que nos rodean. Le esperan misterio y emoción?

Traiga buen calzado, ropa de abrigo y una linterna.

Punto de encuentro frente a la iglesia de Bresolettes.

Anlässlich des Naturfests und des Tags der Reservate lädt der regionale Naturpark Perche zu einem Spaziergang in der Abenddämmerung durch das hübsche Landschaftsmosaik von Bresolettes ein. Zwischen Teichen, Bächen, Torfmooren, Wiesen und Wäldern können Sie die tiefgreifenden Veränderungen spüren, die die Natur mit Einbruch der Dunkelheit durchläuft, und sehen, wie sich die Wahrnehmung der Dinge um uns herum verändert. Mysterium und Nervenkitzel

Gute Schuhe, warme Kleidung und eine Taschenlampe sollten mitgebracht werden.

Treffpunkt: vor der Kirche von Bresolettes.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme