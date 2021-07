Médrac Château Maucaillou Gironde, Médrac Perceptions par la Cie La Sauce Théâtre Château Maucaillou Médrac Catégories d’évènement: Gironde

La Compagnie « La Sauce Théâtre » vous emmènera en balade artistique, lors d’un spectacle déambulatoire à la découverte des espaces de Maucaillou. **Dates** : Les Dimanches **11 Juillet** et **8 Août** **Tarifs** : 12€ avec une dégustation de 2 vins du Château Maucaillou. Gratuit -12 ans **Départ de visite** à 11H, 14H, 15H, 16H, et 17 H Par ailleurs, vous pourrez découvrir une exposition permanente gratuite, en effet Maucaillou a invité le **Street Art dans les vignes**… venez découvrir les œuvres artistiques de **David Selor** au cœur de notre vignoble, le Vigne Art est né !

2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T12:00:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T18:00:00

