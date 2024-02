Perceptions Musée d’art contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement, dimanche 3 mars 2024.

Perceptions Musée d’art contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Performance de la Cie Art for Gaïa.

Cette création met en lumière les différentes perceptions du corps en tant que matière sensible et complexe capable d’exprimer une gamme infinie d’émotions.



À travers une combinaison de mouvements fluides, d’interactions corporelles et d’éléments visuels, ce spectacle offre une expérience sensorielle immersive qui invite le public à repenser les liens invisibles qui nous unissent.



Performance de la Cie Art for Gaïa

Chorégraphie Florencia Gonzalez

Interprétation Aurélien Peillex



Perceptions est une création artistique de danse contemporaine conçue par la compagnie Art for Gaïa en lien avec l’exposition « Silhouettes » de Marc Desgrandchamps au Musée d’Art Contemporain de Marseille.



Durée 15 min environ

[Entrée libre dans la limite des places disponibles] .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Musée d’art contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue D’Haïfa

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Perceptions Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille