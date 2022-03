Perception(s) de la recherche Bibliothèque Universitaire, 21 mars 2022, Versailles.

Cette exposition invite à la rencontre du centre de recherche de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) site de Versailles à travers des regards singuliers et subjectifs : le photographe Dan Ramaën, l’ingénieur du son Olivier Dizet, les étudiants du Master en parfumerie FESAPCA de l’UVSQ et les chercheurs du site INRAE de Versailles, sous la coordination de Marine Froissard, chargée de recherche sur le site. Une manière de découvrir ce lieu d’expérimentation et de production sous l’angle du sensible et de l’art, et d’inviter les chercheurs à avoir un autre regard sur leurs objets de travail quotidiens. _Un partenariat INRAE de Versailles et La Commanderie – Saint-Quentin-en-Yvelines / Avec le soutien de la Diagonale Paris-Saclay (Investissements d’avenir)_

