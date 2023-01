Percée du vin jaune Talmay Talmay Talmay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Talmay

Percée du vin jaune Talmay, 4 février 2023, Talmay Talmay. Percée du vin jaune Talmay Côte-d’Or

2023-02-04 09:00:00 – 2023-02-04 20:00:00 Talmay

Côte-d’Or Talmay EUR 36 36 En route pour la Percée du vin jaune !

Les associations Saint Genès d’Heuilley-sur-Saône et ALD de Talmay vous propose une virée à Voiteur (39) pour assister à la 25ème édition de la Percée du vin jaune.

Départ de Talmay à 9h. Ramassages possibles à Heuilley, Maxilly, Pontailler, Vonges, Larmarche. +33 3 80 36 12 11 Talmay

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Talmay Autres Lieu Talmay Adresse Talmay Côte-d'Or Ville Talmay Talmay lieuville Talmay Departement Côte-d'Or

Talmay Talmay Talmay Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talmay-talmay/

Percée du vin jaune Talmay 2023-02-04 was last modified: by Percée du vin jaune Talmay Talmay 4 février 2023 Côte-d'Or Talmay Talmay Côte-d'Or

Talmay Talmay Côte-d'Or