Percée du vin jaune Loulans-Verchamp Loulans-Verchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Loulans-Verchamp

Percée du vin jaune Loulans-Verchamp, 2 avril 2022, Loulans-Verchamp. Percée du vin jaune Loulans-Verchamp

2022-04-02 08:00:00 – 2022-04-02 21:00:00

Loulans-Verchamp Haute-Saône Loulans-Verchamp EUR 60 60 L’Hôtel de la Gare vous emmène à la Percée du Vin Jaune à Cramans le samedi 2 avril 2022.

Départ 8h du parking de l’hôtel de la Gare et départ à 18h de Cramans pour revenir à Loulans.

60 € par personne, pour le trajet aller/retour en bus et votre ticket d’entrée de dégustation. Pensez à réserver ! hg.loulansresto@gmail.com +33 3 84 68 32 31 L’Hôtel de la Gare vous emmène à la Percée du Vin Jaune à Cramans le samedi 2 avril 2022.

Départ 8h du parking de l’hôtel de la Gare et départ à 18h de Cramans pour revenir à Loulans.

60 € par personne, pour le trajet aller/retour en bus et votre ticket d’entrée de dégustation. Pensez à réserver ! Loulans-Verchamp

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Loulans-Verchamp Autres Lieu Loulans-Verchamp Adresse Ville Loulans-Verchamp lieuville Loulans-Verchamp Departement Haute-Saône

Percée du vin jaune Loulans-Verchamp 2022-04-02 was last modified: by Percée du vin jaune Loulans-Verchamp Loulans-Verchamp 2 avril 2022 Haute-Saône Loulans-Verchamp

Loulans-Verchamp Haute-Saône