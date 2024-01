Percée du Vin Jaune à Arbois Salle des Fêtes Ronchamp, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 08:00:00

fin : 2024-02-03 20:30:00

Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise une journée à Arbois pour la traditionnelle Percée du Vin Jaune.

Départ en bus samedi 3 février, à 8h, depuis le salle des fêtes de Ronchamp.

Tarifs 50€ par personne 45€ pour les membres et bénévoles du Comité des Fêtes.

Info et inscription 06 62 45 66 08

EUR.

Salle des Fêtes 10 rue du Tram

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Percée du Vin Jaune à Arbois Ronchamp a été mis à jour le 2024-01-22 par RONCHAMP TOURISME