Per Silvas Profundas: contes de la forêt profonde Englancourt Englancourt Catégories d’évènement: 02260

Englancourt

Per Silvas Profundas: contes de la forêt profonde Englancourt, 3 juin 2022, Englancourt. Per Silvas Profundas: contes de la forêt profonde Englancourt

2022-06-03 21:00:00 – 2022-06-03 23:30:00

Englancourt 02260 Englancourt 0 0 0 Une femme s’égare dans la forêt en cherchant des champignons. C’est le début d’une aventure qui lui fera faire de drôles de rencontres, dans les profondeurs de la forêt… Sandrine Gniady, conteuse roubaisienne devenue Creusoise, promènera le public dans une histoire à dormir debout. Spectacle gratuit, sur réservation. A partir de 14 ans. Possibilité de se restaurer dès 19h30 avec la “Remorque à Manger” qui proposera une restauration en lien avec le conte (sur réservation préalable) Une femme s’égare dans la forêt en cherchant des champignons. C’est le début d’une aventure qui lui fera faire de drôles de rencontres, dans les profondeurs de la forêt… Sandrine Gniady, conteuse roubaisienne devenue Creusoise, promènera le public dans une histoire à dormir debout. Spectacle gratuit, sur réservation. A partir de 14 ans. Possibilité de se restaurer dès 19h30 avec la “Remorque à Manger” qui proposera une restauration en lien avec le conte (sur réservation préalable) chezmarc02@orange.fr https://chezmarc.net/ Une femme s’égare dans la forêt en cherchant des champignons. C’est le début d’une aventure qui lui fera faire de drôles de rencontres, dans les profondeurs de la forêt… Sandrine Gniady, conteuse roubaisienne devenue Creusoise, promènera le public dans une histoire à dormir debout. Spectacle gratuit, sur réservation. A partir de 14 ans. Possibilité de se restaurer dès 19h30 avec la “Remorque à Manger” qui proposera une restauration en lien avec le conte (sur réservation préalable) (C)2016 Roger TIRI

Englancourt

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 02260, Englancourt Autres Lieu Englancourt Adresse Ville Englancourt lieuville Englancourt Departement 02260

Englancourt Englancourt 02260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/englancourt/

Per Silvas Profundas: contes de la forêt profonde Englancourt 2022-06-03 was last modified: by Per Silvas Profundas: contes de la forêt profonde Englancourt Englancourt 3 juin 2022 02260 Englancourt

Englancourt 02260