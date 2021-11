Élancourt La Commanderie Élancourt, Yvelines « Per fumare – le souffle et la lumière » La Commanderie Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

« Per fumare – le souffle et la lumière » La Commanderie, 20 novembre 2021, Élancourt. « Per fumare – le souffle et la lumière »

La Commanderie, le samedi 20 novembre à 20:00

Traduire la lumière en odeur. Composer des parfums en tenant compte des effets de la lumière sur l’organisme et des messages chimiques que les plantes s’envoient de manière aérienne. Choisir les ingrédients les constituant en fonction de leur rapport au rayonnement solaire pour les naturels et aux effets biochimiques pour les synthétiques, de manière à générer des paysages, des ailleurs baignés de lumière aux températures différentes. La conférence fera état de l’avancement de leurs recherches sur les ingrédients synthétisés par des processus de chimie verte. Programmation proposée dans le cadre du festival CURIOSITas, organisé par La Diagonale · Université Paris-Saclay et La Scène de recherche-ENS Paris-Saclay. **+ d’infos sur le site** [**www.curiositas.fr**](https://www.curiositas.fr/) _En partenariat avec_ [_La Commanderie_](https://lacommanderie.sqy.fr/fr)

Entrée libre

Rencontrez l’artiste Julie C. Fortier et le chimiste Olivier David pour une rencontre-performance autour de la création d’une oeuvre olfactive le samedi 20 novembre à 20h. La Commanderie Élancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu La Commanderie Adresse Élancourt Ville Élancourt lieuville La Commanderie Élancourt