PER FLUMEN Le Carmel – Maison du patrimoine Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

PER FLUMEN Le Carmel – Maison du patrimoine, 12 avril 2022, Abbeville. PER FLUMEN

du mardi 12 avril au samedi 23 avril à Le Carmel – Maison du patrimoine

### PER FLUMEN Exposition temporaire Du 12 avril au 23 avril 2022 Raphaëlle Peria utilise la photographiecomme support pour mener un travail dedessin. Elle développe une technique degrattage dont elle se sert pour faire apparaîtrede nouvelles formes et révéler les éléments dela photographie les plus évocateurs du sujetqu’elle approche. Faunes et flores menacées d’extinction sont au coeur de sa démarcheartistique. _Projet réalisé grâce au soutien de la DRAC Hauts-de-France dans le cadre de l’appel àprojet ” Plaines d’été”_ _Cette exposition s’inscrit dans le cadre duFestival de l’oiseau et de la nature._ Visuel de l’affiche : Raphaëlle PERIA, _Ornithologies disparues_, grattage sur photographie, 2022 **EN PRATIQUE** Carmel-Maison du Patrimoine, 36, rue des Capucins, 80100 Abbeville Galeries du cloître Du mardi au samedi de 14 h à 18 h Gratuit Renseignements : Carmel-Maison du Patrimoine, 03 22 20 29 69, [[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr) **VERNISSAGE** Vendredi 15 avril à 18 h 00 **AUTOUR DE L’EXPOSITION** Atelier éphémère Raphaëlle Peria vous propose de vous exercer à la technique de grattage et d’exposer vos créations. Livret de visite

gratuit

Exposition temporaire Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Le Carmel - Maison du patrimoine Adresse 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Ville Abbeville lieuville Le Carmel - Maison du patrimoine Abbeville Departement Somme

Le Carmel - Maison du patrimoine Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

PER FLUMEN Le Carmel – Maison du patrimoine 2022-04-12 was last modified: by PER FLUMEN Le Carmel – Maison du patrimoine Le Carmel - Maison du patrimoine 12 avril 2022 Abbeville Le Carmel - Maison du patrimoine Abbeville

Abbeville Somme