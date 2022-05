Per aevum: itinéraire d’une mélodie Temple protestant de Versailles, 27 juin 2022, Versailles.

Per aevum: itinéraire d’une mélodie

Temple protestant de Versailles, le lundi 27 juin à 19:30

**Per aevum… (à travers le temps)** emmène l’auditeur sur le chemin d’une mélodie « Cunctipotens genitor Dei » depuis sa naissance monodique au Xe siècle jusqu’à l’apogée polyphonique de la Renaissance. Siècle après siècle, le voyage sonore s’établit dans un dialogue vocal et instrumental à une, deux, trois ou quatre voix selon les époques et les musiciens. Les plus grands compositeurs (Machaut, Dufay, Willaert) s’en sont servi de point de départ pour en ciseler de lumineuses polyphonies. Pour mieux éclairer les périodes visitées, chaque pièce est associée à une autre oeuvre musicale de même époque. L’auditeur traverse ainsi les âges en suivant un fil rouge parcourant six siècles. L’ensemble Un Chemin de Musique vient aux Chemins de Musique. Avec : Cécile Banquey et Sarah Richards, soprani Raphaël Picazos et Renaud Tripathi, ténors Vincent Pislar, baryton Olivier Camelin, organetto et orgue

Entrée libre, corbeille, merci de ne pas contacter le temple pour renseignements et réservations. Renseignements 06 07 02 42 77 Réservations www.lescheminsdemusique.org

Per aevum… (à travers le temps) emmène l’auditeur sur le chemin d’une mélodie « Cunctipotens genitor Dei » depuis sa naissance monodique au Xe siècle jusqu’à l’apogée polyphonique de la Renaissance.

Temple protestant de Versailles 3 Rue Hoche, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-27T19:30:00 2022-06-27T21:00:00