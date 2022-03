PEP’SS ton cœur – Parcours du cœur à la Piscine Nauti’Lure Lure Lure Catégories d’évènement: Haute-Saône

PEP’SS ton cœur – Parcours du cœur à la Piscine Nauti’Lure Lure, 29 avril 2022, Lure. PEP’SS ton cœur – Parcours du cœur à la Piscine Nauti’Lure Lure

2022-04-29 – 2022-04-29

Lure Haute-Saône Lure EUR 1 Des activités pour prendre soin de son cœur ! Toutes les entrées sont reversés à la Fédération Française de Cardiologie accueil-piscine@pays-de-lure.fr +33 3 84 63 31 78 Des activités pour prendre soin de son cœur ! Toutes les entrées sont reversés à la Fédération Française de Cardiologie Parcours du cœur

