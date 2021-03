Châtellerault Le Nouveau Théâtre Châtellerault, Vienne Pep’s Lemon Trio Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Tout commence par une pièce de Bach que les trois jeunes virtuoses interprètent bien droits devant leurs pupitres, dos au public. Étrange. Mais voilà qu’ils se retournent, que le groove s’en mêle, que leurs corps se mettent à chalouper…

Avec un brin de facétie et de dérision, les Pep’s Lemon nous entraînent dans un voyage musical rythmé et joyeux. Accordéon, contrebasse et violoncelle pour un concert classique pas tout à fait comme les autres.

Le trio parcourt avec nous les jungles africaines, plonge dans des rêveries maritimes ou improvise sur sonneries d’alarme. Face-à-face, assis, debout, couchés, sens dessus dessous, ils chassent le conformisme et la morosité.

Pep’s Lemon, ce sont d’abord trois amis qui souhaitent transmettre en musique l’univers pétillant et lumineux qui les anime. Venus d’horizons musicaux divers,ils entremêlent leurs cordes au souffle poétique de l’accordéon. En partenariat avec les JM France du Pays Châtelleraudais

