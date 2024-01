Peppino & Friends (DJ) Les Disquaires Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Peppino transmet dans ses sets disco une irrésistible envie de danser !

Obnubilé par les chemises en satin et la réverbération du charleston, Peppino transmet, dans ses sets, une énergie palpable qui s’articule autour d’un partage outrancier et d’une insatiable envie de danser. Ce voyage qu’il propose aux confins des musiques disco fera se marier à la perfection la sensualité des synthétiseurs à l’irrésistible attractivité des lignes de basse. Un mariage que l’on célébrera entre ami·es, avec le line-up le plus adapté qui soit pour un tel déferlement de passions. Au-delà du groove, chaque nouveau morceau est une invitation d’autant plus forte à la création de lien via le partage et l’exercice, dans une réciprocité parfaite, de l’amour de soi et du respect des autres.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact : https://www.facebook.com/events/368198622459973/

Peppino & Friends (DJ)